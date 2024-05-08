ردًا على تعليق أمريكا لشحنات أسلحة.. الاحتلال: خلافاتنا تُحل خلف الأبواب المغلقة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أي خلافات مع الولايات المتحدة يتم حلها خلف الأبواب المغلقة، حسبما ذكرت فضائية القاهر الإخبارية، وذلك ردا على تعليق شحنات من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

وأوقفت الولايات المتحدة مؤقتًا شحنة قنابل إلى إسرائيل وسط مخاوف بشأن احتمال استخدامها في التوغل في رفح، وفقا لمسئول أمريكى.

تفاصيل الشحنات التى تم تأجيلها

وحسب شبكة "سي إن إن"، تشمل الشحنة التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي، 1800 قنبلة تزن 2000 رطل و1700 قنبلة تزن 500 رطل، وقال المسئول: نحن نركز بشكل خاص على الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن 2000 رطل والأثر الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية الكثيفة كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون الميجور جنرال بات رايدر، لقد رأينا نوعًا من الأحداث، ولكن لا يوجد شيء مفصل في هذه المرحلة.

وقال المسئول الأمريكي إنه مع اقتراب القيادة الإسرائيلية من اتخاذ قرار نهائي، بدأت الولايات المتحدة في مراجعة عمليات النقل المقترحة لأسلحة معينة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في رفح، وبدأت عملية إجراء المراجعة في أبريل الماضي، وأدت إلى توقف شحنات نوعية للقنابل.