الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الخارجية الأيرلندى يحذر من عواقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى

مايكل مارتن
مايكل مارتن

حذر مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، من عواقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفلسطيني، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي: نشدد على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وفي وقت سابق، كشف مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، عن أن بلاده بالاشتراك مع إسبانيا وسلوفينا تعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفًا: "هناك العديد من الدول ذات العقلية المتشابهة فى الاتحاد الأوروبى يعمل معنا فى مسألة الاعتراف بفلسطين"، مشيرًا إلى دعم بلاده الكامل للتصويت فى الاعتراف بدولة فلسطين والتنسيق مع الجانب الأوروبي في هذا الصدد.

وأضاف وزير الخارجية الأيرلندي: ننتظر هذه القرارات والمفاوضات، والتي تجري على قدم وساق، لكن لا يمكن انتظار هذا القرار إلى الأبد، منددًا بالمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، قائلًا: "القطاع يكتظ بالسكان وأدين قصف غزة، لأنه أمر غير مقبول من الناحية الإنسانية فالأطفال والنساء قتلوا.. ما يحدث أعمال وحشية بربرية".

وتابع: "ننتظر تحليل الموقف فيما يتعلق باكتشاف المقابر الجماعية، وكل هذه الأعمال بحاجة إلى أن تكون طبقًا للقانون الدولى، وقدمنا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن".

رفح الفلسطيني معبر رفح الفلسطيني إسرائيل

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