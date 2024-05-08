الكهرباء تنهي حياة شاب صعقا داخل منزل أسرته بالصالحية القديمة فى الشرقية

لقي شاب مصرعه؛ بسبب تعرضه لصعق كهرباء داخل منزل أسرته بالصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الصالحية الجديدة المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول شاب، مقيم بالصالحية القديمة، جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء داخل منزل أسرته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.