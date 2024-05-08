إصابة 3 فى حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

وقع حادث انقلاب موتوسيكل بعد كوبري أبو كبيش بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 3 مواطنين مقيمين بقرية العرين بمركز فاقوس، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بعد كوبري أبو كبيش بمدينة الصالحية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.