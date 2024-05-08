النهاردة كام شوال 1445 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 8-5-2024

مع آخر يوم في الشهر الهجري يحرص المواطنين على معرفة النهاردة كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 8-5-2024 عبر جوجل، فالكثير يهتمون بالإطلاع على تقويم اليوم، وتزداد التساؤل خلال الشهر عن « النهارده كام؟ ».

النهاردة كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء 8-5-2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير النهاردة كام شوال 2024 في ورقة نتيجة اليوم الهجري والميلادي، وإجازت شهر مايو المتبقية.

النهاردة كام شوال 2024

اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، كام شوال، فقد تم التنويه على أنه سيعادل يوم 29 شوال 1445 في التاريخ الهجري طبقا لورقة نتيجة اليوم، ويكون شهر شوال هو الشهر العاشر بالأشهر الهجرية المباركة، على أن سيوافق في التقويم القبطي في يوم 30 برمودا 1740ق.

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الأربعاء:

يصادف اليوم 29 من شوال 1445ه‍: وتكون في التقوم الهجري.

و يصادف اليوم 8 من مايو 2024م: في التقويم الميلادي.

و يصادف اليوم 30 من برمودا 1740ق: وتكون في التقويم القبطي.

دعاء اليوم 29 شوال 1445

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

حديث اليوم الأربعاء

عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) رواه البخاري ومسلم.

اقوال وحكم اليوم الأربعاء

لا يَمْتَطِي المَجْدَ مَنْ لَمْ يَرْكَبِ الخَطَرَولا يَنَالُ العُلَا مَنْ قَدَّمَ الحَــذَرَ - صفي الدين الحلي.

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