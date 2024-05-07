الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإعلان عن وظائف قيادية شاغرة بوزارة المالية.. إليك موعد التقديم والمستندات المطلوبة

المركزى للتنظيم والإدارة
المركزى للتنظيم والإدارة

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالمستوى الوظيفى "العالية" فى ديوان عام وزارة المالية، خلال الفترة بين يومى 7 مايو وحتى 9 يونيو من عام 2024.

وظائف وزارة المالية

تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر برج رقم 4 الدور السابع – غرفة رقم 710، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ولن يلتفت للطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد وسوف تتم المفاضلة بين المتقدميم فى ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، وترفق الطلبات بالمستندات الآتية:

المستندات المطلوبة 

( أ ) بالنسبة للملفات الورقية (يراعي أن تكون بالترتيب الأتى) ملفان ورقي (أصل + صورة):

1- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6 (بالملف الأصلي).

2- عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة (بالملف الأصلي).

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل (بالملف الأصلي).

5- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

6- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات).

7- بالنسبة للسادة غير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة (للإطلاع فقط).

8- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

(ب) بالنسبة للاسطوانة المدمجة (يراعي أن تكون بالشكل الأتى):

- حيث يتم تقسيم الإسطوانة المدمجة إلي فولدرات منفصلة كما هو موضح بعد:

1- صورة شخصية (بصيغة PDF ).

2- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية وجه أمامى وخلفي بورقة واحدة (بصيغة PDF).

3- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF).

4- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقًا بها المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة (بصيغة PDF).

5- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها (بصيغة PDF).

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