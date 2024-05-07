ضياء رشوان يكشف أسباب رغبة نتنياهو فى اجتياح رفح الفلسطينية

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إن الطرف الإسرائيلي في مأزق حقيقي، لافتًا إلى أن إسرائيل في مأزق سياسي ومأزق عسكري.

وكشف رشوان خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، عن أسباب رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دخول مدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن نتنياهو وحكومته يريدون الدخول إلى مدينة رفح من أجل إثبات صدق تصريحاتهم المتعلقة بالاجتياح.

وأوضح أن نتنياهو يعتقد أن دخول رفح، قد يساعده في العثور على بعض الأسرى أو قيادات حماس، وهذا ما يروج له إعلام الاحتلال، لافتًا إلى أن الاجتياح الجزئي الذي شنته قوات الاحتلال على رفح الفلسطينية، يعطي إشارة بأنه من الممكن أن يتم تطوير الهجوم لاجتياح رفح بشكل كامل، وبالتالي الضغط على حماس في المفاوضات.