الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

«تخطيط الأهلى» تطالب بحسم التجديد للنجوم.. وتمديد عقد «هانى»

الأهلى
الأهلى

استقرت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادى، على إنهاء ملف التجديدات لنجوم الفريق الأول لكرة القدم عقب النهائى الإفريقى أمام الترجى التونسى، من أجل غلق الباب أمام محاولات ناديى الزمالك وبيراميدز للضغط عبر الإغراءات المالية.

قال مصدر بالأهلى إن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، نجح فى حسم تجديد عقد اللاعب محمد هانى لمدة 3 مواسم مقبلة، والاتفاق مع زميله عمرو السولية على تجديد تعاقده لمدة موسم، مع وضع بند يسمح بتمديد العقد لمدة موسم آخر فى حال تخطى مشاركاته نسبة ٧٥٪ من المباريات فى الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع التونسى على معلول لتجديد تعاقده لمدة موسمين بنفس شروط «السولية»، فى ظل رغبة السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، فى إبقائه ضمن صفوف الفريق.

وأضاف أن لجنة التخطيط طلبت، أيضًا، حسم ملف تمديد عقود الثلاثى: محمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم وبيرسى تاو لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم المتبقى فى عقودهم، للتخلص مبكرًا من صداع العروض الخارجية والحفاظ على القوام الرئيسى للفريق.

على جانب آخر، لعب محمد الشناوى، حارس الأهلى وكابتن الفريق، دورًا محوريًا فى إنهاء الأزمة بين «كولر» ومحمد مجدى أفشة، لاعب الفريق، بعد تجميده فنيًا فى مباراتى الإسماعيلى والجونة، بسبب ما بدر منه عقب لقاء مازيمبى الكونغولى.

وقال مصدر بالأهلى إن «الشناوى» أسهم، بالتنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلى، فى تقريب وجهات النظر بين «كولر» و«أفشة»، ما أدى لعقد اجتماع بينهما لإزالة أى خلافات عالقة، للتفرغ للانشغال بالترتيب لنهائى دورى أبطال إفريقيا، خاصة بعدما أكد كابتن الأهلى أن زميله أساء التعبير عن غضبه، لكنه يظل لاعبًا يحترم وجهة نظر مديره الفنى، بدليل تقبله العقوبة المالية والفنية دون إثارة أى مشاكل.

وأشار المصدر إلى أن «كولر» تقبل تدخل «الشناوى»، ما أسهم فى إنهاء الأزمة بشكل سريع، ما لعب دورًا فى عودة «أفشة» لقائمة الفريق فى مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة.

من ناحية أخرى، يقام حفل تأبين الراحل العامرى فاروق، نائب رئيس نادى الأهلى، الذى وافته المنية فى ٢٦ يناير الماضى، فى الثامنة من مساء اليوم، بصالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادى بالجزيرة.

لجنة التخطيط نادي الاهلي محسن صالح محمود الخطيب الترجي التونسي محمد الشناوي

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