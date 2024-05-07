الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عميد آداب طنطا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للأقسام العلمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا، الطلاب الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، شارك فيها طلاب الأقسام العلمية بكلية الآداب جامعة طنطا، وذلك خلال مسابقة للقرآن الكريم والشعر نظمها قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية على هامش النشاط الثقافي  لقسم اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني لعام الجامعى الحالي.

جاء ذلك التكريم بحضور الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى إبراهيم الفقي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية والدكتور عبدالكريم محمد جبل أستاذ بقسم اللغة العربية ورئيس قسم اللغة العربية السابق والدكتورة زينب عبدالسلام أبوالفضل أستاذ بقسم اللغة العربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم، حيث أقيمت المناقشة على أربع مستويات للقران الكريم المستوى الأول القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني نصف القرآن والمستوى الثالث ربع القرآن والمستوى الرابع خمسة أجزاء.

كما شهدت المسابقة مشاركة العدد من الطلاب فى مسابقة الشعر العربى والفصيح.

وفى كلمته، أكد الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، على الدور الكبير الذى يقوم به قسم اللغة العربية من خلال أساتذة الإجلاء ودور العظيم فى إظهار اللغة العربية وآدابها لغة القرآن الكريم، وكذلك نشر وسماحة الدين الاسلامي الوسطى المعتدل.

 كما أوصى عميد الكلية، بعقد ملتقى علمى للقسم يتم الدعوه  فية لعلماء مصر فى كليات الجامعات المصرية  فى تخصصات اللغة  والبلاغة والأدب والنقد الأدبي والشعر لتبادل الحضارى والثقافى وزيارة المستوى العلمى بين الجامعات المصرية.

كما دعا عميد الكلية، إلى زيادة عمل مسابقة كبرى تضم كليات جامعة طنطا ودعمها من قبل إدارة الجامعة ودعمنا المستمر لجميع الاقسام العلمية فى عمل الأنشطة الثقافية لجميع الاقسام العلمية بالكلية من أجل خلق خريجين قادرين على نهضة هذه الأمة والوطن.

جامعة طنطا كلية الأداب بمسابقة حفظ القران الكريم قسم اللغة العربية وآدابها بالكلية النشاط الثقافي ملتقى علمي

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