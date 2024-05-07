الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل إكسترا نيوز: استمرار توافد مئات الفلسطينيين إلى الحدود المصرية منذ مساء أمس

رفح
رفح

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن هناك توافدًا لمئات الفلسطينيين إلى الحدود المصرية قادمين من قطاع غزة فارين هربًا من العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مدينة رفح منذ مساء أمس، كما أن سيارات الإسعاف لا تتوقف عن نقل المرضى إلى المستشفيات المصرية سريعًا.

الاجتياح العسكري لرفح

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصمت يخيم على معبر رفح بصورة كبيرة الآن بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبوسالم.

توقف المساعدات الإنسانية

وأضاف في  حديثه، أن هناك توقفًا تامًا للمساعدات الإنسانية التي كانت تعبر للشعب الفلسطيني عن طريق معبر رفح وكرم أبوسالم.

وتابع: "مكتب الأمم المتحدة أعلن في بيان رسمي له عن أن هناك مخاطر شديدة ستعود على المنطقة في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن".

عوض الغنام اكسترا نيوز مراسل اكسترا نيوز اجتياح رفح قناة اكسترا نيوز المواجهة

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟