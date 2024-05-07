مراسل إكسترا نيوز: استمرار توافد مئات الفلسطينيين إلى الحدود المصرية منذ مساء أمس

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن هناك توافدًا لمئات الفلسطينيين إلى الحدود المصرية قادمين من قطاع غزة فارين هربًا من العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مدينة رفح منذ مساء أمس، كما أن سيارات الإسعاف لا تتوقف عن نقل المرضى إلى المستشفيات المصرية سريعًا.

الاجتياح العسكري لرفح

وأكد عوض الغنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصمت يخيم على معبر رفح بصورة كبيرة الآن بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من بوابة معبر رفح ومعبر كرم أبوسالم.

توقف المساعدات الإنسانية

وأضاف في حديثه، أن هناك توقفًا تامًا للمساعدات الإنسانية التي كانت تعبر للشعب الفلسطيني عن طريق معبر رفح وكرم أبوسالم.

وتابع: "مكتب الأمم المتحدة أعلن في بيان رسمي له عن أن هناك مخاطر شديدة ستعود على المنطقة في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن".