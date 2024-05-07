الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيف واجهت مصر تأثير ضغوط الحرب فى غزة على البلاد؟

غزة
غزة

سلط تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الضوء على تأثيرات حرب غزة على مصر، مشيرًا إلى أن مصر تواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية بسبب الحرب المشتعلة في غزة.

وأضاف التقرير أن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي في غزة هي حرب غير مسبوقة ولها تداعياتها الإقليمية، متابعًا: "القرب الجغرافي لمصر والدور التقليدي لها كوسيط بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن اعتمادها على السياحة وقناة السويس كمصدر للإيرادات الأجنبية يجعلها عرضة بشكل خاص لمخاطر هذه التداعيات".

وأوضح: "تواجه مصر مخاوف أمنية متزايدة بسبب الحرب في غزة، ما يضيف المزيد من الضغوط على موارد البلاد، ومن الناحية الاجتماعية تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب قياس الأثر الاجتماعي للحرب على غزة وقد يحمل تداعيات اقتصادية في المستقبل".
 

دور حاسم في إيصال المساعدات الإنسانية في غزة 

 

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وتابع التقرير أن معبر رفح المصري هو الوسيلة الرئيسية الوحيدة المتبقية للدخول والخروج منها، حيث تلعب مصر دورًا حاسمًا في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 21 أكتوبر 2023 وقد تأثرت إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس بشكل سلبي.

تأثير الحرب على السياحة في البلاد 

وأشار التقرير إلى أن حسابات منظمي الرحلات السياحية عن انخفاض السياحة بأكثر من 20% منذ أكتوبر 2023 مقارنة بتوقعات الربع الأخير من عام 2023 وعلى الرغم من ذلك ألحظ زيادات ملحوظة في تدفق السياح في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023، كما انخفض حجم عبور قناة السويس بنسبة 60% تقريًبا بحلول أوائل مارس 2024 مع تسجيل انخفاض بنسبة 46% في الإيرادات بنهاية يناير 2024 بالمقارنة مع نفسه عام 2023 نتيجة تصاعد هجمات الحوثي في البحر الأحمر.

الحرب في غزة مصر الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية المساعدات لانسانية إسرائيل فلسطين

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