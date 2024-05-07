البيت الأبيض: توقعات بسد الفجوات المتبقية بين حماس وإسرائيل لاتفاق الهدنة بالقاهرة

قال جون كيربي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن عمليتها في رفح كانت محدودة وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة.

وأضاف كيربي أن المحادثات بشأن اتفاق المحتجزين ووقف إطلاق النار استؤنفت في القاهرة يوم الثلاثاء، بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ومن المتوقع أن يتمكن الجانبان من سد الفجوات المتبقية.

تعديلات حماس على الاقتراح الإسرائيلي

وأكد أن حماس عرضت تعديلات يوم الاثنين على الاقتراح الإسرائيلي الأصلي الذي يهدف إلى إنهاء المأزق.

وأضاف أن نص الاتفاق، بصيغته المعدلة، يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن "سدها تماما".

وأثار استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر الحدودي الرئيسي بين مصر وجنوب قطاع غزة مخاوف من احتمال أن تكون إسرائيل قد بدأت توغلاً مخيفًا في رفح.

وقال كيربي إن الإسرائيليين أكدوا للمسئولين الأمريكيين أن العملية كانت محدودة النطاق والمدة وليست غزوًا واسع النطاق.