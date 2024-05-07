الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

20 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الأهلي والاتحاد

الاهلي
الاهلي

مرت 20 دقيقة من زمن الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد، في اللقاء المقام مساء اليوم، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري نايل.

سيطر الأهلي على مجريات اللعب بالكامل دون خطورة حقيقية من الجانب السكندري، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة 7 بتسديدة من وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 20 عاد سليمان وتصدى لتسديدة إمام عاشور وأبعدها عن مرماه.

تشكيل الأهلي.. عمر كمال ظهير أيسر وأبوعلي يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبوعلي.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لدورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

الأهلي والاتحاد دوري نايل الاهلى الاتحاد الهاني سليمان

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