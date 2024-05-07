الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

إطلاق مسمى "دورة فلسطين" على المؤتمر العام السادس للصحفيين

خالد البلشي
خالد البلشي

أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين إطلاق تسمية المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بدورة فلسطين.

جاء ذلك بعد التصويت خلال الاجتماع التحضيري الثالث لمناقشة المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.


الاجتماع التحضيرى الثالث للمؤتمر العام السادس

وسبق أن دعا خالد البلشى نقيب الصحفيين، النقباء والزملاء أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، وكذلك الزملاء الصحفيون الراغبون فى حضور الاجتماع التحضيرى للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

وكان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى، نقيب الصحفيين، قد قرر تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتى متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفى.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وكانت النقابة قد دعت خلال الفترة الماضية الزملاء المشاركين لحضور الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين،  وكذلك الزملاء الصحفيون أعضاء مجلسى النواب، والشيوخ لاجتماع الذى استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.

خالد البلشي الصحفيين الاجتماع التحضيري فلسطين التحديات المهنية

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

خيانة وقتل وهروب.. تحقيقات الأمن تكشف تفاصيل جريمة "العشق الحرام" بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟