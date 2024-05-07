الثلاثاء 07 مايو 2024
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موعد الإعلان عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.. ورابط الاستعلام

الثانوية العامة
الثانوية العامة

موعد الإعلان عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024.. من أكثر التساؤلات التي يطرحها الطلاب وأولياء أمورهم عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024 حيث يرغب مئات الآلاف من الطلاب في معرفة أماكن لجانهم في الامتحانات.

موعد الإعلان عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

وأعلن د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، موعد الإعلان عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 والتي تنطلق يوم 10 يونيو المقبل وفقا الجدول المنظم لسير امتحانات العام الدراسي الحالي 2023/2024 حيث أكد أن تسليم أرقام الجلوس سيكون اخر شهر مايو الجاري في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.

ويحتوى رقم الجلوس على مكان المدرسة المنعقد فيها الامتحان للطالب ورقم اللجنة ورقم المقعد المخصص له وفقا لشعبته الدراسية التي قام الطالب بتسجيلها في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 والموقعة من ولي الأمر.

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ورابط أرقام الجلوس

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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله معرفة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطالب البريد الالكتروني الموحد الخاص به وكافة البيانات اللازمة عنه

وأكدت الوزارة أن امتحانات طلاب الثانوية العامة في كافة المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية سيكون موافق للضوابط ومواصفات الورقة الامتحانية التي تم الإعلان عنها مسبقا.

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مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

وتنعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 يوم 10 يونيو 2024 للمواد خارج المجموع الكلي فيما تنعقد امتحانات المواد المضافة للمجموع الكلي يوم 22 يونيو 2024 وفقا للجدول المعلن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

ويحصل الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على سير الامتحانات على إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

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جدول امتحانات طلاب الثانوية الأزهرية 2024.. ورابط أرقام الجلوس 

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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ورابط أرقام الجلوس

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