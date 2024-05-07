الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عصام صاصا بعد الإفراج عنه: "أنا تعبان وياريت تقدّروا"

عصام صاصا
عصام صاصا

علق مؤدي المهرجانات عصام صاصا على واقعة تسببه في وفاة شخص بعد دهسه في حادث سير أعلى طريق الدائري.

ونشر صاصا عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وكتب: ""الحمد لله على قضاء ربنا، اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت.. ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل إخواتي اللي سألوا عليا".

ووجه الشكر لكل من وقف بجانبه وقال:“شكرًا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا”.

فيما نشر منشور آخر عبر خاصية الستوري وكتب فيها:"طبعًا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية هوضح كل حاجة".

الإفراج عن مؤدي المهرجانات عصام صاصا

وغادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، أمس الإثنين، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.

الحكاية بدأت في مطلع فجر اليوم، أثناء عودة مطرب المهرجانات عصام صاصا من أحد الحفلات التي كان يحييها، ومن ثم أثناء وجود سائق يبلغ من العمر 42 عامًا، دهسه بسيارته ما تسبب في موت الرجل على الفور، متأثرًا بإصابته.

وأصيب مطرب المهرجانات بصدمة فور وجود الشاب، الذي أكد خلال اعترافاته أمام النيابة أنه كان يعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وهذا جعله لا يراه، خاصةً مع ظهور ميكروباص لونه أبيض، أفقده الرؤية الجيدة ما تسبب في اصطدام الشاب بسيارة مطرب المهرجانات، في منطقة الدائري بمنطقة الطالبية في الجيزة.

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