الثلاثاء 07 مايو 2024
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خالد الجندى يكشف عن الدروس المستفادة من صلح الحديبية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز العلمي للدراسات الإسلامية، إن المشركين منعوا الصحابة عن المسجد الحرام ولهذا وقع الرسول صلح الحديبية، وهذا الصلح دليل على حكمة النبي وإدراكه الصحيح للموقف آنذاك.

صلح الحديبية 

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الصحابة في هذا التوقيت كانوا غاضبين بصورة كبيرة من مواقف المشركين مع النبي صلى الله وعليه وسلم، ولهذا كان اقتراح النبي بصلح الحديبية أمرًا صعبًا للغاية على الصحابة.

رفض الصحابة الصلح 

وأضاف في حديثه، أن النبي أصر على صلح الحديبية رغم غضب ورفض الصحابة لهذا الصلح، حيث إن الصحابة كانوا يريدون الفتك بأهل قريش بسبب سبهم للنبي وللدين الإسلامي.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي صلح الحديبية

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