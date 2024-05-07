الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير العمل يستمع من مُمثلي “الاتصالات” إلى خطة عمل"منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل".. ويوجه بسرعة "الإنجاز"

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بمُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الألكترونية لسوق العمل، وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي"، والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه، بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة، وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة، ومُؤّمنة، ومُتاحهة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة،وجودة المعلومات، وعدم تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب، من جانب مُتخذي القرارات.

ويأتي ذلك في إطار تجربة الحكومة نحو "التحول الرقمي"، ووجه الوزير شحاتة بسرعة إنجاز "المنصة" نظرًا لإهميتها في خدمة سوق العمل.

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جهود وزارة العمل للتحول الرقمي

واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي،واطلاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وكريم،وقال أن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الانجاز في التعامل معه، مشيرا إلى جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل،ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"،مستشهدا بمشروع "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص،للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين،وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.

وبحسب بيان وزارة العمل، تهدف منصة البنية المعلوماتيه لعرض بيانات سوق العمل،وتوفير المعلومات عن  العمل اللائق للجميع،وخطط تأهيل العمالة المنتجة والمُدربة،في إطار إستراتيجية "الإستثمار في البشر"،كركيزة للتقدم والنمو الإقتصادي.

وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها:التشغيل وفرص العمل،والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة،بما يتماشى مع التحديات،والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.

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شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، والمهندس خالد رضوان مستشار الوزير،والمشرف على الادارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي،و شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل.

وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الدكتورة ريهام معوض خبير استراتيجيات التحول الرقمي بمكتب نائب وزير الاتصالات، والمهندسة ايناس عقاب مدير برنامج العِمالة،والمهندس  محمد عبد الهادى مدير مشروعات بالوزارة.

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حسن شحاتة وزير العمل وزارة الاتصالات سوق العمل التحول الرقمي القطاع الخاص

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