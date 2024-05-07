تركيا: الهجمات الإسرئيلية تظهر نية الاحتلال باستمرار الدمار والمذبحة في غزة

أكدت تركيا أن الهجمات الإسرائيلية على رفح تظهر أن إسرائيل لا تتصرف بحسن نية، بحسب ما أوردته رويترز.

وقال وزير الخارجية التركي والمتحدث باسمه أونجو كيسيلي إن الهجوم الإسرائيلي جاء “وسط هذا التطور الإيجابي نحو إنهاء الدمار والمذبحة في غزة”.

وجاء الهجوم على رفح بعد أن قبلت حماس الاقتراح المصري القطري لوقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل منذ ذلك الحين إن وقف إطلاق النار لا يلبي متطلباتها الأساسية.

وأضاف: "الهجوم على رفح لن يؤثر على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع. يجب على إسرائيل أن تنسحب فورا من جانب غزة من معبر رفح الحدودي”.