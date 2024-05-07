قبلة الاستثمار: مصر أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الأفارقة

أكد خبراء الاقتصاد المتخصصين بالشان الافريقي أن مصرتشهد حاليًا نموًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والعربية والافريقية، حيث أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين الافارقة وتعتبر هذه الظاهرة ملفتة للنظر وتستحق التحليل والتوصل إلى العوامل التي ساهمت في جعل مصر قبلة الاستثمار في القارة فبالتالى هناك عدة عوامل التي جعلت مصر وجهة مغرية للاستثمار لدول الأفريقية.

العوامل التى جعلت مصر قبلة للاستثمار لقارة الافريقية

قال د.يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال الافارقة ، إن هناك عدة عوامل يجعل الدولة المصرية قبلة للاستثمار في دول القارة السمراء وتتضمن أحد العوامل الرئيسية الاستقرار السياسي والاقتصادي بالدولة المصرية حيث ساهمت في جذب الاستثمار إلى كما تمكنت من تحقيق استقرار اقتصادي قوي من خلال تنفيذ إصلاحات الاقتصادية الهامة في القطاعات المالية والضريبية والتجارية، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما جعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جاذبية وثباتًا.

وأشار د.يسري، لـ"الدستور" إلي أن تتمتع مصر بموقع استراتيجي هام على صلة بالأسواق الإقليمية والدولية. يعد قناة السويس الممتدة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر ممرًا حيويًا للتجارة البحرية ويوفر وصولًا سهلًا إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط فبالتالي مصر البوابة الرئيسية لجذب استثمارات لكل دول العالم بالإضافة إلى ذلك، قدمت مصر استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والموانئ والمطارات، مما يسهل حركة التجارة والاستثمار ويجذب المستثمرين.

قطاعات اقتصادية واعدة

وأوضح رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أن تتمتع مصر بقطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة تجذب العديد من الاستثمارات. يشمل ذلك قطاع الطاقة والبترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة. تعتبر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاتصالات من بين القطاعات التي تشهد نموًا سريعًا وتوفر فرصًا كبيرة للاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر سقطاع السوق المحلية الكبيرة في مصر فرصة جذابة للشركات التي ترغب في الوصول إلى سوق استهلاكي نشط ومتنامٍ.

كيف ساهمت الدولة الترويج للمشروعات الكبرى

وقالت المهندسة ايريني مشيل عضو لحنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال، أن قدمت الحكومة المصرية بطرح مجموعة من المشروعات الكبرى والمبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، مشروع قناة السويس الجديدة ومدينة العلوم والتكنولوجيا وكذلك هناك المشروعات الضخمة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وصرحت مشيل، شجعت الحكومة المصرية ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشروع راس الحكمة وكذلك راس الجميلة وضخ عدد من الاستثمارات الجديدة الكوريا والسعودية بمدينة العاشر من رمضان والسويس الجديدة لصناعات الثقيلة والسيارات وغيرها من الصناعات عن طريق تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ومزايا للمستثمرين الأجانب.

وأفاد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال أن وقعت مصر العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دول أخرى، مما ساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين الدوليين والحكومة المصرية.

مصر لاعب رئيس في الساحة الاقتصادية

وأشارت عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إلي أن بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الاستراتيجي وقوه والبنية التحتية وتطفر القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنفيذ والمشروعات الكبرى القومية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت مصر قبلة الاستثمار في أفريقيا. يعد هذا تطورًا مهمًا للاقتصاد المصري ويعزز دور مصر كلاعب رئيسي في الساحة الاقتصادية الإقليمية والقارية.

أضافت أن تعمل مصر على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري في أفريقيا من خلال عدة طرق التي تعمل بها مصر على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري في أفريقيا حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

خطة الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة

فى السياق، أكد حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة أن تبنت خطة الدولة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول القارة السمراء من خلال توقع مصر اتفاقيات تجارية مع دول أفريقية أخرى لتعزيز التجارة وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول. هذه الاتفاقيات تشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية والنقل،ب الإضافة إلي ذلك تعمل الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات من دول أفريقية أخرى وتشجيع التعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة. توفر مصر بيئة استثمارية ملائمة وتقدم حوافز للشركات الأفريقية للاستثمار في قطاعات مثل الصناعة، والبناء، والسياحة، والطاقة.

وأوضح حسين أن تشارك مصر في العديد من المشاريع الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في أفريقيا. على سبيل المثال، مشاركة مصر في مشروع قارة الحرية التجارية الأفريقية AfCFTA الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021 يهدف إلى إنشاء سوق موحدة في أفريقيا وتعزيز التجارة الحرة بين الدول الأفريقية.حيث يطمح المشروع إلى تحقيق سوق موحدة للسلع والخدمات تغطي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

التجارة الحرة

وأفاد رئيس لجنة الطاقة برجال الاعمال الافارقة، أنن يتضمن AfCFTA إزالة الرسوم الجمركية عند التجارة بين الدول الأعضاءيهدف ذلك إلى تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقيةومن المتوقع أن يساهم زيادة حجم التجارة في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، إضافة أن يساهم للتخلص تدريجيًا من العقبات الأخرى التي تعيق التجارة بين الدول الأعضاء كالقيود غير التعريفية والإجراءات البيروقراطية الزائدة يهدف هذا التخفيض التدريجي إلى تسهيل حركة السلع وتحسين بيئة الأعمال في أفريقيا.

وأكد أن من المتوقع يشجع زيادة التكامل الاقتصادي على تدفق الاستثمارات إلى أفريقيا وتعزيز التعاون في قطاعات الخدمات مثل النقل والاتصالات والمالية.