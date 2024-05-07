تشكيل الأهلى.. عمر كمال ظهير أيسر و"أبوعلى" يقود الهجوم أمام الاتحاد

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وقام كولر بالعديد من التغييرات، حيث بدأ عمر كمال في مركز الظهير الأيسر، بينما عاد رامي ربيعة بجوار عبدالمنعم.

وبدأ أكرم توفيق أساسيًا في وسط الملعب كما شغل رضا سليم مركز الجناح الأيمن.

تشكيل الأهلي .. عمر كمال ظهير أيسر وأبوعلي يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبوعلي.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لدورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.