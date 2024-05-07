منظمة التحرير: إسرائيل تريد هدم المظاهر الفلسطينية في رفح وقطاع غزة

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعود إلى قطاع غزة على متن دبابة إسرائيلية.

وذكرت منظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يجر التنسيق معنا بشأن رفح مطلقا، كما أن إسرائيل تريد هدم كل المظاهر الفلسطينية في رفح وكل غزة.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تريد احتلال محور فيلادلفي بالكامل.

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التوصل إلى اتفاق وقف المعاناة

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل وحماس إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه "وقف المعاناة التي لا تطاق للفلسطينيين في غزة والرهائن وعائلاتهم".

وقال للصحفيين في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن الآن، وأنه يتعين على إسرائيل وقف أي تصعيد في رفح.

وأضاف: "سيكون أمرا مأساويا إذا لم تسفر أسابيع من النشاط الدبلوماسي المكثف من أجل السلام في غزة عن وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح المحتجزين. أو شن هجوم مدمر في رفح."

وحث جوتيريش كلا من إسرائيل وحماس على "عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق الآن" في محاولة "لوقف إراقة الدماء".