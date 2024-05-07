الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمة التحرير: إسرائيل تريد هدم المظاهر الفلسطينية في رفح وقطاع غزة

رفح
رفح

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أنها لن تعود إلى قطاع غزة على متن دبابة إسرائيلية.   

وذكرت منظمة التحرير الفلسطينية، إنه لم يجر التنسيق معنا بشأن رفح مطلقا، كما أن إسرائيل تريد هدم كل المظاهر الفلسطينية في رفح وكل غزة.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تريد احتلال محور فيلادلفي بالكامل. 

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التوصل إلى اتفاق وقف المعاناة

txt

أستاذ علاقات دولية: زيارة جوتيرش أسهمت فى إعادة القضية الفلسطينية لأجندة المجتمع الدولى

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل وحماس إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه "وقف المعاناة التي لا تطاق للفلسطينيين في غزة والرهائن وعائلاتهم".

وقال للصحفيين في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن الآن، وأنه يتعين على إسرائيل وقف أي تصعيد في رفح.

وأضاف: "سيكون أمرا مأساويا إذا لم تسفر أسابيع من النشاط الدبلوماسي المكثف من أجل السلام في غزة عن وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح المحتجزين. أو شن هجوم مدمر في رفح."

وحث جوتيريش كلا من إسرائيل وحماس على "عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق الآن" في محاولة "لوقف إراقة الدماء".

 

منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل حماس دبابة إسرائيلية قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

"شيطانة كفر البطيخ".. كيف خططت سيدة للانتقام من شقيق زوجها بعد كشف خيانتها؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة