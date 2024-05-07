الثلاثاء 07 مايو 2024
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اقتصاد

رابط تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية تقديم شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد مشغل اتصالات.

وفي هذا التقرير يقدم كيفية عمل شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد مشغل اتصالات.

رابط تقديم شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يتلقى الجهاز شكاوى المستخدمين تجاه مقدمي الخدمات على مدار الساعة، وذلك عن طريق مركز الاتصال (١٥٥)، بالإضافة إلى وسائل اتصال إلكترونية وقنوات أخرى كان الجهاز قد أتاحها لتيسير التواصل مع المستخدمين وتوفير قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى.

وتشمل تلك القنوات تطبيق My NTRA والموقع الإلكتروني للجهاز والبريد الالكتروني وإمكانية التواصل من خلال تطبيق WhatsApp، الأمر الذي ساهم في تلقي عدد كبير من الشكاوى.

رابط تقديم شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يعمل مركز تلقي الشكاوى  طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميًا، وإصدار تعليمات لتيسير إجراءات تعاقدات الإنترنت الثابت لكبار السن مجانًا، وتيسير عملية التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتتم خلال ٧٢ ساعة، وفرض غرامات على مقدمي خدمات الهاتف المحمول في حالة مخالفة معايير الاستجابة لشكاوى المستخدمين.

خط ساخن لتلقي شكاوى الطرق والكباري

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الاعتراض

خطوات تقديم الشكوى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تفضل بزيارة بوابة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

اضغط على "خدمات إلكترونية".

-اضغط على "شكاوى".

- اختر "شكاوى الاتصالات" وابدأ الخدمة.

- املأ نموذج الشكوى الذي سيظهر أمامك.

- ستتم معالجة الشكوى وإفادتك.

- يمكنك التحقق من نتيجة معالجة الشكوى وتصعيدها للهيئة.

يمكن التواصل مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الطرق الآتية:

- الرقم الموحد 155

- أرقام خدمة WhatsApp وهي 01015515155 أو 01111115150 أو 01551515505 أو 01202155155

ويمكن الدخول بشكل مباشر على منصة تلقي شكاوى المستخدمين بموقع الجهاز

- من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156

- صفحات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي Facebook – LinkedIn – Instagram - Twitter

رابط تقديم شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيفية عمل شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كيفية تقديم شكوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات تقديم الشكوى في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرقم الموحد 155

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