مكاسب قوية للبورصة المصرية فى أولى جلساتها بعد العودة من العطلات والمؤشر الرئيسى يقفز 1.21%

حققت البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، أولى جلساتها بعد العودة من عطلات أعياد القيامة وشم النسيم مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المحليين، قابلتها مبيعات من المؤسسات والصناديق المصرية.



وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و781 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 42.8 مليار جنيه، تضمنت 39.8 مليار جنيه، تعاملات سوق السندات وأذون الحزانة.



وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.21% مسجلًا 26429.69 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.09% مسجلًا 5859.87 نقطة، وأنهى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا التعاملات على مكاسب نسبتها 1% ليبلغ مستوى 84.4.95 نقطة.