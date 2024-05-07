الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مكاسب قوية للبورصة المصرية فى أولى جلساتها بعد العودة من العطلات والمؤشر الرئيسى يقفز 1.21%

البورصة المصرية
البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم، أولى جلساتها بعد العودة من عطلات أعياد القيامة وشم النسيم مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المحليين، قابلتها مبيعات من المؤسسات والصناديق المصرية.


وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 12 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و781 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 42.8 مليار جنيه، تضمنت 39.8 مليار جنيه، تعاملات سوق السندات وأذون الحزانة.


وقفز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.21% مسجلًا 26429.69 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.09% مسجلًا 5859.87 نقطة، وأنهى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا التعاملات على مكاسب نسبتها 1% ليبلغ مستوى 84.4.95 نقطة.

البورصة المصرية عطلات أعياد القيامة جانب المؤسسات وصناديق الإستثمار الاجنبية المستثمرين الصناديق المصرية مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

إيقاف صالح جمعة 6 أشهر فى الدورى العراقى

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

الكهرباء تعلن تعديل جدول تخفيف الأحمال خلال فترة الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة