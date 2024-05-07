ناصر الصوير لـ"الدستور": إطالة أمد الحرب هدف استراتيجي لنتنياهو وحكومته

قال الدكتور ناصر الصوير الكاتب السياسي الفلسطيني، إن إطالة أمد الحرب هدف استراتيجي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، وخاصة أنه قبل الحرب كانت هناك مظاهرات عارمة في دولة الكيان تنادي بإسقاط نتنياهو وحكومته المتطرفة التي كانت تريد أن تغير قوانين تل أبيب التي هي ظاهريا ديمقراطية وتطالب بتغيير القضاء وإلغاء الديموقراطية الصهيونية.

وأضاف الصوير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نتنياهو وحكومته وجدوا أن هذه الحرب تمنع سقوط دولته مؤقتا وإطالتها، لذلك هو وضع أهدافا ظاهرية كاذبة، مثل تدمير حماس والإفراج عن المعتقلين ولكنه في حقيقة الأمر كان يعمل بكل قوته نحو تدمير قطاع غزة جيوسياسيا وجغرافيا وسياسيا وفي نفس الوقت القضاء أو قتل محتجزيه لدى المقاومة، فهو يريد ان ينهي هذه المسألة ولكن بالتصوير البطيء او بالشكل البطيء حتى يطيل أمد الحرب وتبقى الحكومة موجودة، وعقب ذلك يدعي أنه حقق نصرا استراتيجيا بعد تدمير قطاع غزة.

وأوضح الصوير أن أكبر دليل على ذلك ان حركة حماس أعلنت للوسيط المصري والقطري أنها وافقت على مقترح الهدنة، فصارع مكتب نتنياهو والحكومة بأن أعلنوا أن حماس لم توافق على شروط الهدنة التي قدمتها إسرائيل وأنها ترفض هذه المناورة أي اعتبرت رد حماس الموافق مناورة.

وتابع: “والذي يثبت أن إسرائيل لا تريد حلا ولا هدنة ولا اي شيء سوى القتل والإبادة والتدبير وتهجير سكان غزة إلى مصر هو احتلال معبر رفح والان ستقوم بقصف محور فيلادلفيا أجزاء منه لفتح ثغرات في الحدود المصرية الفلسطينية لإعطاء الناس المتأزمين فرصة للخروج بإتجاه سيناء وهذا طبعا حدث بالأمس حاول أهالي تحت ضغط النار الإسرائيلية الخروج ولكن منعتهم مصر بكل قوة”.

الصوير: المؤامرة كبيرة ولكن الصمود المصري مستمر

وأكد الصوير أن المؤامرة كبيرة ولكن الصمود المصري كبير في وجه الضغوطات، ليست الصهيونية فحسب أمريكية وبريطانية وعالمية لكي تقبل هؤلاء المهجرين، لكنها حتى الآن تصمد بشكل كبير جدا وستواصل الصمود حتى تجهض هذه المؤامرة التي إن نجحت فإنها ستقضي على القضية الفلسطينية برمتها.

وأشار الصوير إلى أن الاحتلال لا يريد هدنة ولن يسعى إليها ولن يوافق عليها، وسيواصل احتلال المعبر، وسيقوم تحت زريعة الأنفاق باحتلال محور فلاديفيا بالكامل في الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

واختتم الصوير تصريحاته قائلا: "باعتقادي المشهد مظلم جدا خصوصا في ظل الانحياز العالمي لهذه الدولة المارقة التي تضرب بكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية عرض الحائط".