خبير أمني: ماتفعله إسرائيل من انتهاكات غير مقبول وسيقابل بتصعيد خطير

أدانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة جيش الاحتلال علي الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

التصعيد الخطير يهدد حياة مليون فلسطينى

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر، باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.



ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

ودعت مصر الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة، للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

وفي ظل هذه الأزمة الجديدة التي تقوم بها إسرائيل لإثارة البلبلة واستفزاز العالم العربي، علق الخبير العسكري العقيد حاتم صابر الخبير الأمني في شئون الإرهاب للدستور قائلا إن ما تفعله إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية من انتهاكات غير مقبول بالمرة ويحتاج وقفة، فهناك انتهاكات تمت بحق الشعب الفلسطيني غير مسبوقة من تجويع وقتل واغتصابات وحتى سرقة.

وأضاف أن عدد الشهداء الفلسطينيين وصل إلى مايقرب من 37 الفا مما يعني أننا أمام إبادة جماعية، ويجب أن يعرف حلفاء إسرائيل أنهم يتحملون المسؤولية كاملة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن استهداف للعاملين في المجال الإنساني ومايحدث من عرقلة لقوافل المساعدات.

واستكمل: "لا أثق بمجلس الأمن، فقرارات قد لا تنفذ أو تواجه بالفيتو، ويجب على الجميع أن ينتبهوا أن مايحدث سوف يجعل خطاب الكراهية يتصاعد، مؤكدا أن الحرب على غزة قد تتسبب في نزاعات دولية خطيرة لذا يجب إدانتها بأشد العبارات".

