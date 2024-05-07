مؤلفة "مليحة": رد فعل مواقع التواصل الإسرائيلية وهجوم برامج التوك شو "منطقى"

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل "مليحة"، إن المسلسل يُعد أول عمل درامي عن القضية الفلسطينية، ونجح في أن يُعرِّف الأجيال الجديدة بالقضية، موضحة أن الدراما أسرع وسيلة لمخاطبة الوجدان، والفن عمومًا من السهل أن يخاطب العقل والوجدان ولذلك تأثيره يكون أقوى على الشعوب.

وتابعت: "لم اتوقع ردود الأفعال الإسرائيلية على المسلسل الذي تم عرضه في رمضان، لأن كان هدفنا الأول هو أننا نكون صوتًا للشعب الفلسطيني أمام العالم وسط التعتيم العام الذي تشهده القضية الفلسطينية، لكن فوجئنا جميعًا بما حققه المسلسل من ردود أفعال"، قائلة: "منطقي جدًا رد فعل مواقع التواصل الإسرائيلية وهجوم برامج التوك شو على المسلسل".

وأضافت "الجزار" خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة DMC: "فكرة كتابة المسلسل وطرحه في مثل هذا التوقيت كانت مبادرة واعية من الشركة المتحدة وهي الشركة المنتجة للمسلسل، والتي ارتأت ضرورة إنتاج عمل يقدم نوعًا من الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وسط الإبادة الجماعية والصمت العالمي الذي يشهده العالم كله، وهو ما قابلته بالحماس الشديد وبدأنا بالفعل جلسات العمل على كتابة المسلسل وتصويره".