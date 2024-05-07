الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ياسمين عبدالعزيز تتصدر "ترندات" منصات التواصل بمشاهدات مليونية

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

تصدرت حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" ترند موقع الفيديوهات الأشهر اليوتيوب، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة التي تذاع على جزءين، حيث كانت الحلقة الأولى يوم أمس فيما تعرض الثانية الليلة.

وجاء تصدر البرنامج من خلال عدة كلمات بحث على منصة يوتيوب، منها "صاحبة السعادة" و"ياسمين عبدالعزيز" و"إسعاد يونس صاحبة السعادة" وكذلك "أحمد العوضي" زوج النجمة ياسمين عبدالعزيز والذي تحدثت عنه أمس خلال الحلقة.

فيما تصدر "ترند" مقاطع الفيديو بكاء ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس في تصريحات لأول مرة حول انفصالها عن أحمد العوضي، لتتصدر الحلقة الترند الأول والثالث والرابع خلال الساعات الماضية.

وعلى موقع فيسبوك، سجل مقطع فيديو لياسمين عبدالعزيز وهي تحكي لأول مرة تفاصيل انفصالها، مشاهدات مليونية، حيث سجل أكثر من 8 ملايين مشاهدة على الحساب الرسمي لمنصة "ووتش إت" وسط تفاعل تخطى الـ200 ألف.

وكان برومو الحلقة قد حقق الترند رقم 1 في يوتيوب فور عرضه الأسبوع الماضي. 

برنامج "صاحبة السعادة" من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الإثنين والثلاثاء في الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.

بعد معاناة ياسمين عبدالعزيز منه.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة ؟

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

أنا بعشق "العوضى".. أبرز تصريحات ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة"

 

 

صاحبة السعادة 

وتذيع شبكة قنوات DMC مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة في الحادية عشرة مساء. 

وتحدثت ياسمين عبدالعزيز، خلال الجزء الأول من الحلقة الذي أذيع، أمس، عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها عام 2021، بجانب حديثها عن بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها وغيرها من الأمور، وقالت: البني آدم لما يكون مسئول وهو صغير مش بيكون عنده حرية.

كما كشفت ياسمين عبدالعزيز عن أنها تتعامل بإيجابية في الحياة ولا شيء يؤثر بها، قائلة: البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل فيه الحياة بتكون حلوة. 

كما تحدثت للمرة الأولى عن انفصالها عن النجم أحمد العوضي، وكشفت أسرارًا تذاع للمرة الأولى عن علاقتها به. 

وتقدم ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس فقرة من المطبخ عن طريقة إعداد الفسيخ والرنجة وطقوس ياسمين عبدالعزيز في الاحتفال بهذا اليوم. 

ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددًا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

حلقة صاحبة السعادة مع ياسمين عبدالعزيز تريند منصات التواصل بمشاهدات مليونية حلقة صاحبة السعادة ياسمين عبدالعزيز تريند منصات التواصل النجمة ياسمين عبدالعزيز برنامج صاحبة السعادة

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

مسلسل سر إلهي الحلقة 14.. نبيلة تكشف قصة سجنها لابنتها حلا

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث وتفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 6 بطولة "ريهام حجاج"

بعد وفاة ابنتها.. روجينا تتصدر تريند موقع التدوينات "X"

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي يتصدر تريند جوجل ومنصة X وفيس بوك

مسلسل "سر إلهى" يتصدر "تريند X" قبل انطلاق عرض أولى حلقاته

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

إيقاف صالح جمعة 6 أشهر فى الدورى العراقى

"الهدوء يسيطر على المشهد".. إكسترا نيوز تعرض صورًا مباشرة لرفح الفلسطينية

سدد 30 ألف جنيه وحلل مخدرات.. الإفراج عن عصام صاصا

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة