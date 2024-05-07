ياسمين عبدالعزيز تتصدر "ترندات" منصات التواصل بمشاهدات مليونية

تصدرت حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" ترند موقع الفيديوهات الأشهر اليوتيوب، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة التي تذاع على جزءين، حيث كانت الحلقة الأولى يوم أمس فيما تعرض الثانية الليلة.

وجاء تصدر البرنامج من خلال عدة كلمات بحث على منصة يوتيوب، منها "صاحبة السعادة" و"ياسمين عبدالعزيز" و"إسعاد يونس صاحبة السعادة" وكذلك "أحمد العوضي" زوج النجمة ياسمين عبدالعزيز والذي تحدثت عنه أمس خلال الحلقة.

فيما تصدر "ترند" مقاطع الفيديو بكاء ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس في تصريحات لأول مرة حول انفصالها عن أحمد العوضي، لتتصدر الحلقة الترند الأول والثالث والرابع خلال الساعات الماضية.

وعلى موقع فيسبوك، سجل مقطع فيديو لياسمين عبدالعزيز وهي تحكي لأول مرة تفاصيل انفصالها، مشاهدات مليونية، حيث سجل أكثر من 8 ملايين مشاهدة على الحساب الرسمي لمنصة "ووتش إت" وسط تفاعل تخطى الـ200 ألف.

وكان برومو الحلقة قد حقق الترند رقم 1 في يوتيوب فور عرضه الأسبوع الماضي.

برنامج "صاحبة السعادة" من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الإثنين والثلاثاء في الحادية عشرة مساءً من كل أسبوع.

صاحبة السعادة

وتذيع شبكة قنوات DMC مساء اليوم الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة في الحادية عشرة مساء.

وتحدثت ياسمين عبدالعزيز، خلال الجزء الأول من الحلقة الذي أذيع، أمس، عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها عام 2021، بجانب حديثها عن بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها وغيرها من الأمور، وقالت: البني آدم لما يكون مسئول وهو صغير مش بيكون عنده حرية.

كما كشفت ياسمين عبدالعزيز عن أنها تتعامل بإيجابية في الحياة ولا شيء يؤثر بها، قائلة: البني آدم طول ما هو إيجابي مهما حصل فيه الحياة بتكون حلوة.

كما تحدثت للمرة الأولى عن انفصالها عن النجم أحمد العوضي، وكشفت أسرارًا تذاع للمرة الأولى عن علاقتها به.

وتقدم ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس فقرة من المطبخ عن طريقة إعداد الفسيخ والرنجة وطقوس ياسمين عبدالعزيز في الاحتفال بهذا اليوم.

ومن المقرر أن تقدم ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عددًا من الأغنيات بصوتها رفقة إسعاد يونس، كما تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

ويعد هذا الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية.

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.