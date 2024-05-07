الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة حلوة.. منافسة شرسة بين 4 مطربين في موسم صيف 2024

سميرة سعيد وهيفاء
سميرة سعيد وهيفاء وهبى

يخوض عدد كبير من الفنانين منافسة شرسة من خلال طرح عددٍ من الأغاني المختلفة “السينجل” ضمن موسم صيف 2024، والمنافسة هذا العام كانت شرسة بين النجوم ووقعت بين كلٍ من روبي وهيفاء وهبي والرباعي وسميرة سعيد.

وينشر "الدستور" "سنجلات صيف 2024" والتي ساهمت بشراسة المنافسة بين كلٍ من روبي وهيفاء وهبي وصابر الرباعي وسميرة سعيد، في سياق السطور التالية.

روبي والليلة حلوة

وأعلنت روبي موعد طرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم الليلة حلوة بعد فترة من الترويج لها عبر السوشيال ميديا، والمقرر طرحه غدًا شهر مايو الجاري.

شوّقت روبي جمهوره بالألبوم قبل طرحه من خلال نشرها البوستر الرسمي لأغنية تحمل اسم الألبوم ذاته وهى "الليلة حلوة"، والذي لاقي تفاعل كبير من قِبل الجمهور، وإشادات واسعة.

روبى تشوق جمهورها بكليب "الليلة حلوة" على يوتيوب: جاهزين؟

فيديو.. روبي تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"

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هيفاء وهبي وأغنية وصلتلها

تفاعل روّاد السوشيال ميديا مع أغنية هيفاء وهبي وصلتلها التي حققت نجاح كبير عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية كانت من كلمات محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور ميكس ماستر سليمان دميان.

https://www.instagram.com/haifawehbe/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7a4272bd-d9ee-4d61-b97f-c3a69731d5dd

صابر الرباعي والباشا

وطرح صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة الباشا والذى يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وتفاعل روّاد السوشيال ميديا مع الأغنية بشكل كبير وذلك بعد الترويج لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًا:"قريبًا.. أغنية الباشا".

سميرة سعيد وكداب

حققت الفنانة سميرة سعيد، نجاح كبير ولافت بعد طرحها أغنية "كداب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث وصل لـ"المليون" الأول بعد 4 أيام من طرحها ومن كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

وكلمات الأغنية هى: “كان أيام ما كان.. جواك مكان بتداري فيه.. فين شوف كنا فين.. ووصلنا فين.. تنساني ليه.. كان إيه خلانا نمشي وننسى بعضنا.. عايشين بالصورة.. والروح مكسورة.. بنموت جواها”.

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