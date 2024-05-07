الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أنا سكتين.. إليسا تطرح البوستر الرسمى لألبومها الجديد

إليسا
إليسا

أعلنت الفنانة إليسا عن ألبومها المنتظر بعنوان "أنا سكتين" عبر طرح البوستر الرسمي للألبوم على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنت "إليسا" أن ينال ألبومها الجديد إعجاب جمهورها ومستمعيها في جميع أنحاء العالم، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب، وتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق".

وتابعت: كل ما كنت أتمناه هو أن أشارككم فرحتي لنحتفل معًا، إنها ملك لكل روح سكبت قلبها فيها، لكل معجب انتظر بصبر في النهاية، الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون، ألبومي الجديد متوفر لكم الآن على جميع منصات الموسيقى.. أتمنى يعجبكم.

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