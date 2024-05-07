الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

نيوزيلندا: الهجوم البرى الإسرائيلى على رفح الفلسطينية "ليس مقبولًا"

رفح
رفح

دعا وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية.

وقال بيترز، في بيان على موقع الحكومة الإلكتروني، اليوم، لا يمكن السماح بزيادة المعاناة في غزة، مؤكدًا دعم بلاده لحل طويل الأمد يسمح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بالعيش بأمان وسلام.

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وشدد بيترز على ضرورة التوصل لاتفاق هدنة وتبادل للأسرى والمحتجزين بوساطة مصر وقطر؛ لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح وزير الخارجية النيوزيلندي، أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح غير مقبول.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن احتلال وإغلاق معبر رفح البري وكرم أبوسالم التجاري وتنفيذ عمليات عسكرية برية في رفح، تكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي بعمل مجازر وكارثة إنسانية.

وقالت الفصائل الفلسطينية، في بيان مشترك، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بقطع خطوط الإمداد الغذائي والإنساني والطبي وحركة المسافرين للجرحى والمواطنين ومنع دخول الشاحنات الغذائية التي لا تكفي في حال دخولها يوميًا من احتياج رفح 5%، بالإضافة إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية من الخدمة؛ ما يعني قتلا محققا للآلاف من الجرحى والمصابين ومرضى السرطان والمرضى من النساء والأطفال، وغيرهم من الفئات.

فيما قال ينس ليركه، التحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح المغلق إلى جنوب قطاع غزة، حسبما نشرت "تايمز أوف إسرائيل".

وقال «ليركه»، في مؤتمر صحفي في جنيف: “ليس لدينا حاليًا أي وجود فعلي في معبر رفح، لأن فريقنا تم منعه من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق”، في إشارة إلى الوكالة الإسرائيلية التي تشرف على الإمدادات إلى الأراضي الفلسطينية.

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