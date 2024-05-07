الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير العمل يلتقى مُمثلي شركات إلحاق عِمالة موسم حج 2024.. ويُشدد على إلتزام الشركات والعمال بالشروط والإجراءات المُتفق عليها

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على أخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام "2024".

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وزارة العمل: فرص تدريب لشباب الأقصرعلى مهن تحتاجها سوق العمل

وزير العمل: لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج

وشَدّد الوزير، على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وكذلك العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها، مؤكدًا حرص الوزارة على بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، والمُشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، وتدريب الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية عمل الأقصر، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى الحصول على برامج التدريب المتاحة، التى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوي الهمم، ويشترط السن من 18 الى 35 سنة، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو الجاري، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى  WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لا سيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

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