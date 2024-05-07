"اقتصاد منزلي" سوهاج ينظم معرضًا للأشغال والصناعات المنزلية

نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، معرض الأشغال والصناعات المنزلية، وذلك على هامش الأسبوع البيئي، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، والدكتورة هبه عبد المحسن رئيس قسم الاقتصاد المنزلى.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أهمية تنظيم هذه المعارض الطلابية لإظهار المواهب الفنية وتشجيعها وترسيخ قيم الإبداع والأصالة، لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، لافتًا الي اهمية الدراسة بقسم الاقتصاد المنزلى والتي تركز على دعم المشروعات الصغيرة وإكساب الطلاب المبتكرين المهارات التي تؤهلهم لفتح مجال لفرص العمل.

وفي هذا السياق، افتتح الدكتور خالد عمران فعاليات المعرض، مشيدًا بالأعمال المتميزة التى قدمتها الطالبات، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على المعرض، وخاصة الطالبات اللاتي بذلن كل جهدهن لإظهار هذا العمل بالشكل اللائق.

تصْميم الأزياء والملابس والخياطة

وأضافت الدكتورة لمياء أبو زيد، أن المعرض تضمن مشغولات يدوية مثل الإكسسوارات والشنط وغيرها، وتابلوهات ومجسمات وماكتات، إلى جانب عدد من الصناعات المنزلية، معربة عن سعادتها بالمستوى المتميز للمعروضات، وامتنانها للجهد المبذول لإقامة المعرض وإخراجه بمظهر مشرف.

وأشارت الدكتورة هبة عبد المحسن إلى أن قسم الاقتصاد المنزلي من أهم الاقسام وشائع لدى الفتيات، ويهدف إلى تنشئة جيل من البنات قادرات على الاستفادة من المواهب والمهارات في مختلف المجالات مثل مجال تصْميم الأزياء والملابس والخياطة والطبخ وغيرها، إلى جانب تعلم النظريات والاستراتيجيات الاقتصادية المهمة.

كما نظمت كلية الصيدلة بجامعة سوهاج الملتقى التوظيفى الأول في نسخته الأولى بعنوان "فرصة"، بهدف لتأهيل وتدريب الطلاب وحديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الملتقى الأول هدف إلى فتح مسار جديد للطلاب للمضى قدمًا في مهنتهم بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة، والعمل على تقليل مشكلة البطالة، مضيفًا أن الملتقى نجح في توفير فرص تدريبية لأكثر من ٧٠٠ طالب وطالبة من كليات الصيدلة، بالشركات العديدة الوطنية والمتعددة الجنسيات المشاركة في الملتقى.

وأضاف الدكتور علام محمد عبد المنعم، القائم بأعمال عميد الكلية، أن الملتقى التوظيفي يعد فرصة جيدة لاحتكاك طلاب السنوات الأخيرة والخريجين بسوق العمل، حيث شارك فيه عدد من شركات الدواء وسلاسل الصيدليات والمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى شهد مشاركة عدد من عمداء كليات الصيدلة ووكلاؤها وأعضاء نقابة الصيدلة ومفتشى هيئة الدواء ومنتسبي وزارة الصحة، حيث جاءت مشاركتهم تأكيدًا على أهمية الملتقى التوظيفى، ودعمًا للطلاب وسعيًا لتكرار التجربة في جامعات أخرى.