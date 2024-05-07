قمة مصر للأفضل تكرم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى 3 يونيو المقبل

تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»..

◄ جوائز القمة تحدد المؤسسات ذات الجهد الكبير لتنفيذ سياسات ناجزة وخلق فرص عمل عالية الجودة والخروج بمنتجات تحظى بثقة المستهلك

◄ تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية وأبرز 50 سيدة تأثيرًا والعديد من الجوائز النوعية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية

◄ مشاركة موسعة من المسئولين وصانعي القرار وحضور 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر

◄ دينا عبدالفتاح: تكريمات القمة هذا العام تعبر بشكل مباشر عن المؤسسات والمشاريع والمبادرات التي تجسد أفضل ممارسات التنمية الاقتصادية رغم التحديات

تنظم مجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS» في 3 يونيو المقبل، الدورة التاسعة لقمة مصر للأفضل التي تنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية، وسط رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسئولين وصانعي السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

تنطلق القمة هذا العام تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.

وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ويشهد الحدث مشاركة موسعة من مجموعة كبيرة من الوزراء، وحضور ما يقرب من 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال المحليين والإقليميين، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

من جانبها قالت دينا عبدالفتاح، أمين عام قمة مصر للأفضل ورئيس تحرير مجلة أموال الغد، إن تكريمات القمة هذا العام تعبر بشكل مباشر عن الشركات والمشاريع والمبادرات التي تجسد أفضل ممارسات التنمية الاقتصادية، أو تلك التي تعالج بشكل إبداعي احتياجات التنمية رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها في السوق المحلية، ما يحفز تحول المجتمع نحو العلامات التجارية الأكثر ثقة، ويدفع بها لتصدر قوائم الأفضل على المستويات كافة.

وأضافت أن القمة تركز في دروتها الجديدة، على تبني ممارسات إيجابية من شأنها تعزيز مسارات العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، عبر إلقاء الضوء على التجارب الناجحة ودراسة الآليات التي مكنتها من تحقيق ذلك، والوقوف على التحديات التي تواجه هذه المؤسسات لضمان استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية.

وأشارت دينا عبدالفتاح، إلى أن مجلة أموال الغد تواصل التزامها بالتعريف بالمتميزين في القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المتنوعة، من خلال قائمة الترشيحات والفائزين بالجوائز لعام 2024، إذ تمنح جوائز القمة لأصحاب الأداء المتميز، مع التركيز على الكفاءات الأساسية ووضع معيار للتميز في مختلف الصناعات، مؤكدة أن المجلة تستهدف تعزيز النمو والتقدم من خلال إشراك الشركات والقادة، وصياغة جداول أعمال مبنية على النجاح والإيجابية على المستويات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأكدت أن الفائزين بجوائز القمة يعكسون رؤية كبيرة في السوق بأعمالهم الاستتثنائية في مجالات تخصصهم، خاصة مع التنوع الكبير في الجوائز التي تضم أفضل الشركات والمؤسسات أداء، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا التي تعد واحدة أهم جوائز القمة، وغيرها من الجوائز النوعية في مجالات متصلة بالتنمية، مشيرة إلى إعداد قوائم المكرمين اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النجاح في السوق، والاستدامة، ونمو الأعمال والابتكار، ما يعكس التزامنا المباشر بتعزيز التميز في الأعمال.

وشهدت الدورة السابقة للقمة التي انعقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إضافة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد كبير من المسئولين الحكوميين والقياديين التنفيذيين لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.