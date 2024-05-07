الثلاثاء 07 مايو 2024
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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تحاصر معبر رفح من الجانب الفلسطينى

إسرائيل تحاصر معبر
إسرائيل تحاصر معبر رفح

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح الفلسطينية، رمضان المطعني، أن هناك إيقافًا كاملًا لحركة المسافرين من غزة إلى مصر، وذلك بعد أن استولت القوات الإسرائيلية على معبري كرم أبوسالم ورفح الفلسطينى.

وأضاف أن الجميع كان ينتظر الرد الإسرائيلي على المقترح المصري، ولكنه جاء الرد بالحصار الكامل للمعبرين وأيضًا القصف والغارات العنيفة على مدينة رفح بجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطائرات والدبابات والزوارق الإسرائيلية، لافتًا إلى أن: حتى اللحظة لا نزال نستمع للاشتباكات بشكل واضح في الجانب الفلسطيني بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية حتى الآن.

وقف استقبال المصابين 

وتابع أن استيلاء قوات إسرائيل على المعبرين يؤدي إلى وقف كامل لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، بجانب وقف إدخال المساعدات المصرية والدولية عبر المعبرين ليرجع ذلك لتعنب الجانب الإسرائيلي، مما يعني وقف كل المساعدات وتعطل الحركة الدائمة، سواء حركة المسافرين أو المرضى والجرحى نظرًا لتوقف وتعطل العمل من الجانب الفلسطيني، ولاستلاء واقتحام قوات الجيش الإسرائيلي على المعبر الفلسطيني من الناحية الأخرى. 

وأكد فتح أبواب معبر رفح من جانب مصر طوال الـ24 ساعة متواصلة وعدم إيقافه عن العمل، منوهًا إلى أنه تم رصد حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية الحركة الخاصة للمسافرين، كان آخرهم من خرجوا من معبر رفح وصالة الوصول بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة به في ما يقرب من الساعه 12 منتصف الليل، وهى تعد آخر دفعة تدخل إلى مصر.

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