الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مؤمن ياسين: تحفيز الصناعة المحلية يسهم فى توفير فرص عمل جديدة

مؤمن ياسين
مؤمن ياسين

كشف المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، عن أن أبرز المقترحات لتعزيز الصناعة المحلية يتمثل في تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات المحلية التي تستثمر في تطوير وتحديث الصناعات المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب الاستثمار في تطوير مهارات العمالة المحلية من خلال برامج تدريبية وتعليمية موجهة نحو احتياجات الصناعة المحلية، لضمان توافر الكوادر المدربة بشكل جيد.

وأكد أنه ينبغي تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية للشركات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات لوجستية كفؤة لتشجيع الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أنه يمكن تعزيز الصناعة المحلية من خلال دعم البشرية والابتكار في البلاد، وتوجيه الاستثمارات نحو البحث والتطوير لمنتجات تنافسية على المستوى الدولي.

وأكد أنه يجب تشجيع التعاون والشراكات بين الشركات الحكومية والخاصة لنقل التكنولوجيا، موضحًا أنه يمكن توجيه الدعم والاستثمار نحو الصناعات الناشئة والتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على الابتكار والتطوير لتحقيق تنوع وتحديث في الصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه ينبغي تشجيع الشركات المحلية على زيادة حجم تصدير منتجاتها، وذلك من خلال تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخول أسواق خارجية وتحقيق التنافسية العالمية.

وأوضح أنه يجب الاستثمار في تحسين البنية التحتية اللوجستية، والنقل بما في ذلك تطوير الموانئ والطرق وشبكات النقل، لتسهيل حركة السلع وتخفيض تكاليف الإنتاج.

وأكد أنه يمكن تعزيز الصناعة المحلية من خلال تحسين التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، وبناء علامة تجارية موثوق بها ومعروفة عالميًا.

وأشار إلى أنه يمكن تعزيز الصناعة المحلية من خلال تعزيز الشراكات الدولية مع شركات ومؤسسات أجنبية، لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات، في سبيل تعزيز القدرات التنافسية.

وأوضح أن تحفيز الصناعة المحلية في مصر يتطلب جهودًا متكاملة ومستمرة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي. من المهم أن تتبنى الحكومة سياسات داعمة تعزز الاستثمارات في الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه يجب أن تركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عمودًا فقريًا للاقتصاد المصري. كما ينبغي تعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة لضمان توافر الكوادر المدربة والمتخصصة التي تلبي احتياجات الصناعة المحلية.

وأوضح أن التحفيز الفعال للصناعة المحلية في مصر يعتبر أمرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ويجب على جميع الأطراف المعنية التعاون والتضافر، من أجل تنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة التي تدعم الصناعة المحلية، وتعزز تنافسيتها على الصعيدين المحلي والعالمي.

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