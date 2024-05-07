الثلاثاء 07 مايو 2024
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حوادث

أول ظهور للمتهم بقتل واغتصاب الطفلة "جانيت" من قفص الاتهام (صورة)

الطفلة جانيت
الطفلة جانيت

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى معوض، اليوم الثلاثاء، ندب محامي للمتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت، ووافق المتهم الذي أنكر التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة.

أول ظهور للمتهم بقتل واغتصاب الطفلة جانيت

وكان المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى؛ قد أمر بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جنيت جمعة بطرس - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر، بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

محكمة جنايات القاهرة المستشار مصطفى معوض التجمع الخامس الطفلة السودانية جانيت قتل واغتصاب

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