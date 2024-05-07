بالتعاون مع وزارة البيئة.. "شباب بتحب مصر" تنظم معسكرًا للأطفال للتوعية المناخية بمحمية وادى دجلة

نظمت مؤسسة شباب بتحب مصر، معسكرًا على مدار يومين، داخل محمية وادي دجلة للأطفال من سن 8 إلى 16 عاما، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، التي رحبت بإقامة المعسكر للأطفال وأعفت المؤسسة من رسوم التخييم.

شارك في المعسكر 35 طفلا وطفلة، قام بمساعدتهم 25 من متطوعي وأعضاء المؤسسة، من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية للصغار والتوعية بالبيئة والتغيرات المناخية.

قام الصغار بعد وصولهم المحمية بجولة رفقة فريق المتطوعين للتعرف عليها من خلال شرح مفصل يتناسب مع أعمارهم، بجانب قيامهم بجولة بعد تقسيمهم لفرق لتسلق الجبال والتقاط الصور التذكارية وسط تفاعل كبير للأطفال، فضلا عن تنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية والألعاب والحديث عن البيئة وأهمية الحفاظ عليها.

كما شهد المعسكر حضور النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة السياحة والثقافة بمجلس النواب، وشيماء عبدالإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والصحفية القديرة خيرية شعلان.



مؤسسة شباب بتحب مصر



من جانبه أكد أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر أنه سعيد بهذا التعاون مع وزارة البيئة التي وفرت لهم كل متطلباتهم داخل المحمية، وذلك إيمانًا منها بدور المؤسسة وجهودها في القضايا المتعلقة بالبيئة والتوعية المناخية.

وأفاد فتحي أن المؤسسة أعلنت عن تنظيم هذا المعسكر عبر موقعها الرسمي، وشهد تفاعل عدد كبير من الأطفال وأولياء أمورهم، موضحا أن هذا المعسكر جاء حرصا من المؤسسة على بناء قدرات الشباب واهتمامها بالتعليم ولا سيما القضايا المتعلقة بالبيئة وزرع المهارات المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي خاصة للصغار.

وأشاد أولياء الأمور بالمعسكر وتنظيمه، وإتاحة الفرصة لصغارهم لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها بالنسبة لأعمار الأطفال، وقضاء يومين بعيدا عن المنزل، لاكتشاف الطبيعة والتعرف عليها واكتساب مهارات جديدة والمشاركة في أنشطة تفاعلية، وغيرها.

يذكر أن مؤسسة شباب بتحب مصر، هي عضو مراقب للأمم المتحدة للبيئة وأيضًا الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتحمل صفة استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

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