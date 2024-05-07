الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المتحف القومى للحضارة المصرية يحتفل بعيد شم النسيم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصرية عددًا من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية للأطفال والكبار، ضمن برنامج "الشيف المصري الصغير"، أحد برامج الموسم الثاني لفعاليات مبادرة "طبلية مصر"، التي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصرية لتوثيق التراث الغذائى المصرى والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية، يأتى ذلك في إطار احتفال المتحف بعيد شم النسيم.

يهدف البرنامج إلى توعية جمهور الشعب المصري بجميع فئاته العمرية وربطهم بالمناسبات والأعياد الاجتماعية، وتنمية مواهبهم الفنية، وتعريف النشء الصغير بالأكلات المصرية والتراث المصري.

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المتحف لتنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تلعب دورًا هامًا  في تعميق روح الولاء  والانتماء، والشعور بالهوية الثقافية، والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلًا لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري  لمصر.

من جانبها قالت عزة رزق، مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، أن فعاليات الورشة تضمنت شرح مجموعة من الروايات، والحكايات، والأكلات والأطعمة التقليدية المتوارثة من المصريين القدماء عبر مختلف العصور، والمرتبطة بشم النسيم، منها الأسماك المملحة، والفسيخ والملانة والحمص والبصل الأخضر والخص والبيض الملون.

كما تم اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على تاريخ الأكلات المصرية من خلال فاترينة الخبز والزراعة، ومظاهر وأسباب الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث يعد أحد الأعياد المصرية القديمة التي كان يحتفل بها إعلانًا بانتهاء موسم الزراعة وبداية موسم الحصاد مع مطلع الصيف.

يذكر أن مبادرة “طبلية مصر”، تهدف إلى حماية التراث الشعبي من المأكولات وإحياء الموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي لحمايته من الاندثار، وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات وورش العمل عن أهم  الأكلات الشعبية التراثية المصرية.

مبادرة “طبلية مصر شم النسيم موسم الزراعة الأكلات المتحف القومي للحضارة المصرية الشيف المصرى

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