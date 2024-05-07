الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"فلسطين في المسرح المصري".. ملف خاص في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

جريدة مسرحنا
جريدة مسرحنا

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "871".

تفاصيل العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

نطالع في المتابعات والأخبار تقريرًا خبريًا لياسمين عباس عن مهرجان إيزيس ورئيسته الشرفية إلهام شاهين في ضيافة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتكتب همت مصطفى عن جديد هيئة الكتاب "المدسوس.. ومسرحيات أخرى" لـ يس الضوي، ويتابع محمود عبد العزيز تكريم اسم الفنان القدير أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي.

وحول عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي تلتقي همت مصطفى مع  فريق عرض "مشعلو الحرائق" لفرقة كفر شكر، وتلتقي آية سيد مع فريق عرض "رصد خان" لفرقة دسوق المسرحية.

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فى العدد الجديد لجريدة "مسرحنا".. فاروق عيطة عاشق المسرح وداعًا

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"المسرح الإفريقى وأثره على المسرح العالمى" فى العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

وأعدت الجريدة ملفًا خاصًا بعنوان "القضية الفلسطينية بوصلة العرب.. فلسطين في المسرح المصري".. "من نحن ومن العدو ؟" إعداد أحمد زيدان، ويشمل الملف المسرح بين مصر وفلسطين على مائدة حوار المجلس الأعلى للثقافة والتي نظمتها لجنة المسرح ومقررها د. سامح مهران... أدار الجلسة الأولى الناقد والشاعر محمد بهجت وتحدث بها الناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا والدكتور سيد على إسماعيل، متابعة رنا رأفت.


الجلسة الثانية "فلسطين في المسرح المصري" أدار الندوة الدكتورة سامية حبيب، وشارك بها كل من د. عمرو دوارة، أحمد عبد الرازق، محمد السيد عيد، د. محمد سمير الخطيب، متابعة آية سيد
وتابعت سامية سيد مناقشة رسالة ماجستير للباحثة دينا كمال بعنوان "الصراع العربي الصهيوني في المسرح المصري في الفترة من 1948 – 1979".

وفي قسم الحوارات والتحقيقات، حاورت آية سيد الفنان القدير غنام غنام حول عرض "بأم عيني" الذي استضافه المجلس الأعلى للثقافة ولجنة المسرح بساحة الهناجر

وفي قسم رؤى يكتب د. محمود كحيلة مكفوفي الزقازيق بحري يشخصون "الثعلب والحنطة" لنصار عبد الله .

وفي قسم نوافذ يكتب د. عبد الرحمن بن زيدان "المسرح بين العرض والتلقي.. في تجربتي القرائية"، ويكتب عيد عبد الحليم المسرح الجماعي ونهاية عصر النجم، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من كتاب "المكان المسرحي.. الموجه"  تأليف ليزا ماري بوللر.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث والأربعين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الجنيه المصري في بنك الريحاني الأهلي!".

يذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسًا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

الهيئة العامة لقصور الثقافة جريدة مسرحنا مهرجان إيزيس مسرح الثقافة الجماهيرية مسرح نجيب الريحاني

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