الزراعة": حصر التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذ الازالات في المهد.. وتصوير التعديات بالقمر الصناعي

قال الدكتور أحمد ياسين، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات في الوزارة وحماية الأراضي والتنمية المحلية بالمحافظات لمواجهة وحصر التعديات على الأراضي الزراعية.

أضاف ياسين، أنه جرى إلغاء الإجازات بالإدارة على مستوى الجمهورية وتنفيذ الإزالات في المهد وتقديم تقرير في نهاية إجازة شم النسيم وعمل دراسة للاستفادة من أي متغيرات على الأرض حول زيادة التعديات نتيجة تقصير ما وعمل تحليل لما حدث من تعديات في الإجازة إلى وزير الزراعة.

وتابع ياسين في تصريحات لـ"الدستور"، أن حماية الأراضي لديها نوعين من متابعة التعديات أحدهما المتابعة على الأرض والمرور على الزراعات من خلال مهندسي الحماية، وتاليها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع التنمية المحلية والمساحة العسكرية بالأقمار الصناعية بتصوير المتغيرات على الأرض لأقل مساحة ٥٠ سم مربع على الأرض.

دخول المناطق الزراعية للحين العمراني من عدمه

وأوضح، أن حماية الأراضي وغرفة العمليات تعمل على مدار اليوم ومن أول ضوء لآخر ضوء كيوم عمل وحصر التعديات خلال اليوم، وبدء يوم عمل جديد مع آخر ضوء لليوم العمل التالي، مشيرا إلى أن الأحوزة العمرانية المعتمدة تاخذ موفقاتها من وزارة الإسكان، وجرى نقلها إلى المحميات والهيئة العامة للتخطيط العمراني أو مكتب التخطيط العمراني بالمحافظات وهو الذي يحدد دخول المناطق الزراعية للحين العمراني من عدمه.

أكد، أن أي حالات يصعب إزالتها يتم تحويلها إلى لجنة مكبرة ويتم إزالتها، حيث يتم البناء بشكل يصعب من الإزالة وبشكل مشكلة للأجهزة التي تقوم بالإزالة وتقوم الشرطة بعمل دراسة أمنية لإخلاء المكان في حالة البناء الكامل، مشيرا إلى أن التعديات على أملاك الدولة يتم تسجيلها مخالفتين الأولى التعديات على أملاك الدولة أموال عامة والتعديات على الأراضي الزراعية جنائي.