نشرة فنية لمزارعي الأرز خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر مايو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

الأصناف

1- جيــزة 177:

صنف مصرى قصير الحبوب، قصير الساق يتراوح إرتفاع النبات من 95-100سم، طول فترة نموه 125 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، تتراوح إنتاجيته مابين 4-4.3 طن / ف، تصافى التبييض 73% وصفات الأكل والطهي ممتازة، تجود زراعته فى الأراضي الخصبة جيدة الري والصرف ولاينصح بزراعته في الأراضي الملحية أو التي تروى بمياه بمخلوطة، مقاوم لمرض اللفحة.

تتعرض النباتات للإصابة بمرض التبقع البنى بنسب بسيطة في الأراضي الفقيرة.



ويزرع على مسافات زراعة 15 × 15 سم (36 جوره في المتر المربع) بواقع 4-5 نباتات في الجورة. يضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا / فدان.

2- جـــيزة 178:

صنف مصرى قصير ورفيع الحبوب يبلغ إرتفاعه 95سم، متوسط إنتاجية الفدان 4.5-5 طن، مقاوم لمرض اللفحة يحتاج إلى 135 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، باستخدام طريقة الشتل اليدوي، وتصافى تبييضه 68% ذو صفات أكل وطهى جيدة، تجود زراعته فى الأراضى الملحية فى شمال الدلتا ومتحمل لظروف العطش والرى بمياه مخلوطة بالصرف الزراعى وأفضل مسافات للشتل هى 20 × 20 سم ( 25 جورة فى المتر المربع بواقع 4-5 نباتات فى الجورة ) ويضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا للفدان. ويوصى بإضافة شيكارة واحدة من البوتاسيوم 48% (نصفها على الشراقى ثم يضاف النصف الثانى بعد 45 يومًا من الشتل)



3- جـــيزة 179:

صنف مصرى قصير الحبة يبلغ إرتفاعه 95سم، متوسط إنتاجية الفدان 4.5-5 طن، مقاوم لمرض اللفحة يحتاج إلى 120 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، بإستخدام طريقة الشتل اليدوى، وتصافى تبييضه 68% ذو صفات أكل وطهى جيدة، تجود زراعته فى الأراضى الملحية فى شمال الدلتا ومتحمل لظروف العطش والرى بمياه مخلوطة بالصرف الزراعى وأفضل مسافات للشتل هى 20 × 20 سم ( 25 جورة فى المتر المربع بواقع 4-5 نباتات فى الجورة ) وتتم إضافة السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا / ف.



ويوصى بإضافة شيكارة واحدة من البوتاسيوم 48% نصفها على الشراقى ثم يضاف النصف الثانى بعد 45 يومًا من الشتل

4- ســخا 101:

صنف مصري قصير عريض الحبوب، عالى المحصول حيث تتراوح إنتاجيته 4.5-5 طن للفدان، قصير الساق حيث يصل إرتفاع النبات إلى 90 سم وطول فترة نموه 140 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، تصافى التبييض 72%، صفات الأكل والطهى ممتازة، متوسط الحساسية للملوحة، حساس للإصابة بمرض اللفحة وفى حالة إصابته بهذا المرض يلزم مكافحة المرض بأحد المبيدات الموصى بها فور اكتشاف الإصابة. يزرع على مسافات زراعة 20 × 20 سم (25 جورة فى المتر المربع بواقع 4-5 نباتات فى الجورة ) يضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا للفدان.



5- ســخا 104:

صنف مصرى قصير عريض الحبوب، حيث يبلغ إرتفاعه 105 سم متوسط إنتاجية الفدان 4-4.5 طن، حساس لمرض اللفحة، يحتاج إلى 140 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، تصافى التبييض 72%، تجود زراعته فى الأراضى الخصبة جيدة الرى والصرف وهو متوسط التحمل فى الأراضى الملحية، قد تتعرض النباتات للإصابة بمرض التبقع البنى فى الأراضى الفقيرة، فى هذه الحالة تلزم مكافحة المرض بأحد المبيدات الموصى بها فور اكتشاف الإصابة، يزرع على مسافات زراعة 20 × 20 سم ( 25 جورة فى المتر المربع بواقع 4-5 نباتات فى الجورة) يضاف السماد الآزوتى بمعدل 2 شيكارة يوريا للفدان، وقد تتعرض النباتات للرقاد قبل الحصاد عند زيادة كمية السماد الآزوتى عن الكمية الموصى بها.



6- ســخا 106:

صنف مصرى قصير عريض الحبة يبلغ ارتفاعه 105سم، متوسط إنتاجية الفدان 4.5 طن، مقاوم لمرض اللفحة، يحتاج إلى 128 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، تصافى تبييضة 72%، تجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسط الحساسية للملوحة، يزرع على مسافات زراعة 20× 20 سم (25 جورة فى المتر المربع بواقع 4-5 نباتات في الجورة) يضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا للفدان.

7- سخا 107:

صنف مصرى قصير عريض الحبة طول النبات حوالى 90سم مقاوم للرقاد – مبكر فى النضج حيث يحتاج إلى 125 يوم من الزراعة حتى الحصاد. متحمل للجفاف ( نقص مياه الرى) تجود زراعته فى نهايات الترع، متوسط التحمل للملوحة – مقاوم لمرض اللفحة – إنتاجية الفدان تتراوح من 4-4.5 طن تحت الظروف الرى العادى، من 3-3.5 طن تحت ظروف نقص المياه – صفات الطهى ممتازة.



8- ســخا 108:

صنف مصرى قصير عريض الحبوب، عالى المحصول حيث تتراوح إنتاجيته 4.5-5 طن للفدان، قصير الساق حيث يصل إرتفاع النبات إلى90-95سم وطول فترة نموه 135 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، تصافى التبييض 72%، صفات الأكل والطهى ممتازة، متوسط الحساسية للملوحة ـ يزرع على مسافات زراعة 20 × 20 سم (25 جورة فى المتر المربع بواقع 4-5 نباتات فى الجورة ) يضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا للفدان ويعتبر هذا الصنف بديل جيد للصنف سخا 101.



9- سخا سوبر 300:

صنف مصرى قصير وعريض الحبة تجود زراعته فى مواعيد متأخرة بعد برسيم الرباية ومحاصيل الخضروات ولب البطيخ أو بعد الذرة المبكرة ويصل إرتفاع النبات إلى 105سم حيث تصل فترة نموه فى هذه الحالة إلى 114 يوم ويصل محصول الحبوب إلى 4-5.5 طن / فدان والحبوب ذات صفات أكل وطهى ممتازة والنسبة المئوية لتصافى التبييض تصل إلى 73% أما فى حالة زراعته فى نهاية إبريل وأوائل مايو فيصل طول النبات إلى 115 سم وتصل فترة نموه إلى 137 يوم ويمتاز بصلابة سيقانه وبقاء نباتاته خضراء حتى الحصاد وبذلك يمكن إستغلالها كسيلاج حيث تزداد فيها نسبة البروتين ويزرع على مسافات 20 × 20 ( 25 جورة /متر مربع) وبضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا / فدان كما يمتاز الصنف بتحمله للعطش والرى بمياه مخلوطة بالصرف الزراعى.

10- الأرز الهجين:

صنف هجين قصير ورفيع الحبة حيث يبلغ ارتفاعه 105سم، متوسط إنتاجية الفدان من 5.5 إلى 6.5 طن، مقاومة لمرض اللفحة، تصافى التبييض 70%، تجود زراعته فى الأرضى الملحية ويتحمل العطش والرى بمياه مخلوطة بالصرف الزراعى يزرع على مسافات زراعة 20 × 20 سم ( 25 جورة فى المتر المربع بواقع 1-2 نباتات فى الجورة) ويضاف السماد الآزوتى بمعدل 3 شكاير يوريا للفدان. ويوصى بإضافة شيكارة واحدة من البوتاسيوم 48% (نصفها على الشرافي ثم يضاف النصف الثاني بعد 45 يومًا من الشتل)



11- ياسمين المصري ( الأرز العطري )

صنف طويل الحبة، حبوبه عطريه، متاخر النضج طول فترة نموه تصل إلى 150 يوم، تصافى التبييض 65% وصفات الاكل والطهى ممتازة، مقاوم لمرض اللفحة تجود زراعته فى الأراضى الخصبة ومتوسط التحمل للملوحة، يزرع على مسافات 20 × 20 ( 25 جورة / متر مربع) يوصى بإضافة 3 شكاير يوريا للفدان.