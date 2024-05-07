الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-5-2023 والقنوات الناقلة

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

يحرص متابعو كرة القدم وعشاقها على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-5-2023  والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة جميع المباريات بشكل حصري وفوري.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-5-2023  والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في السطور التالية جدولًا لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 الجاري والقنوات الناقلة بهذه المباريات.

ويقل عدد المباريات تدريجيًا في يوم الثلاثاء، لكن لن تتوقف المتعة بوجود عدد من المباريات الهامة علي المستويين العربي والأوروبي.

تتواصل المباريات في عالمنا العربي في دوريات مصر والمغرب والإمارات، وفي القارة العجوز هناك مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الوحدة x النصر - في تمام الساعة 06:45 مساء بتوقيت مصر - على قناة AD Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

نهضة بركان x المغرب التطواني - في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر - Arryadia TV.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي  x الاتحاد السكندري - في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر- على قناة ‎OnTime Sports‎.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان  x بروسيا دورتموند - في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة beIN SPORTS 1 HD.

ونجح فريق المصري، أمس الإثنين، في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وذلك عقب تغلبه على  نظيره فريق طلائع الجيش وذلك يكون بهدفين دون رد.

أتمّ محمود جابر، المدير الإداري لـ المصري الاتفاق مع مسؤولي فريق تيم اف سي على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

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