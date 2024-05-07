مباحثات أوكرانية بولندية لتعزيز المشاركة الدولية فى قمة السلام بسويسرا

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، مع نظيره البولندي أندريه دودا خطوات تعزيز المشاركة الدولية من دول الجنوب في قمة السلام المقبلة في سويسرا.

وأوضح زيلينسكي -في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم"- "لقد تحدثتُ مع الرئيس البولندي أندريه دودا وشكرته على دعمه الثابت لصيغة السلام وتأكيد حضوره في قمة السلام في سويسرا".

وقال الرئيس الأوكراني: "كما ناقشنا الخطوات اللازمة لضمان أوسع مشاركة ممكنة لدول الجنوب العالمي في القمة"، و"قمتنا للسلام توفر أفضل فرصة لتحقيق ذلك".

وشدد على أن السلام لن يكون موثوقًا به إلا إذا كان قائمًا على شروط عادلة.