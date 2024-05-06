الإثنين 06 مايو 2024
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أسامة كمال يشيد باتحاد القبائل العربية ويثمن دوره في مساندة الدولة

أسامة كمال
أسامة كمال

أشاد الإعلامي أسامة كمال بدور اتحاد القبائل العربية، مثمنًا دوره في مساندة الدولة المصرية.

وقال كمال، خلال تقديم برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة dmc إن اتحاد القبائل العربية، يطالب بوضع حد للعدوان، الذي ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف والمنطقة كلها.

أضاف أن اتحاد القبائل العربية طالب المجتمع الدولي بجميع فئاته لممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العدوان الخطير والاستجابة لجهود مصر بإقرار هدنة تمهيدًا لوقف إطلاق النار.

أسامة كمال اتحاد القبائل العربية رفح اجتياح رفح مساء dmc

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