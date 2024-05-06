الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

أبوالغيط: مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة بشأن الهدنة

أبو الغيط
أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، إنه بالرغم من قبول حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالعرض المصري- القطري للهدنة، إلا أن مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة.

وطالب أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع إكس- تويتر سابقًا- مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل بتحمل مسئولياتها، وكبح جماح قوة الاحتلال، للحيلولة دون المزيد من تأزيم الموقف، مضيفًا: "فالمدنيون الفلسطينيون هم من يدفع الثمن".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت عن موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.

أحمد أبو الغيط حركة المقاومة الفلسطينية حماس مناورات اسرائيل إسرائيل قوت الاحتلال مجلس الأمن

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