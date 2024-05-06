أبوالغيط: مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة بشأن الهدنة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، إنه بالرغم من قبول حركة المقاومة الفلسطينية حماس بالعرض المصري- القطري للهدنة، إلا أن مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة.

وطالب أبو الغيط، في تغريدة على حسابه بموقع إكس- تويتر سابقًا- مجلس الأمن وبشكل خاص الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لإسرائيل بتحمل مسئولياتها، وكبح جماح قوة الاحتلال، للحيلولة دون المزيد من تأزيم الموقف، مضيفًا: "فالمدنيون الفلسطينيون هم من يدفع الثمن".

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت عن موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.