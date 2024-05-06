الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط وإعدام 119 كيلو اسماك مملحة خلال حملة على محلات سوهاج

مضبوطات
مضبوطات

وجهت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة علي الأسواق والنوادي وأماكن تصنيع وبيع الاطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات والمثلجات خلال الاحتفالات اليوم بشم النسيم بجميع مراكز المحافظة وذلك بحملات مكثقة من مكاتب مراقبة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محفاظ سوهاج وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج.

وأسفرت الحملات عن المرور علي 41 منشأه غذائية وعن إعدام مايقرب من 119 كيلو من المجمدات والاسماك المملحة والمثلحات وتمور العجوة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وما يقرب من 50 لتر من العصائر المختلفة كم تمد ضبط ربع طن من الاطعمة المختلفة والمجمدات والمقرمشات مجهولة المصدر.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 38 محضر جنحة وجاءت كلاتي : 16 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء 

وأضاف أنه تم سحب  17 عينة من المشروبات والعصائر والمقرمشات بمختلف انواعها  وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه.

كما تم التوصية بإغلاق 6 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحه العامة للمواطنين.

ضبط ربع طن محضر جنحة للاشتراطات الصحية المشروبات والعصائر والمقرمشات التوصيت سحب وجود شهادات صحية للعاملين للإستهلاك الآدمى منشآت غذائية

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