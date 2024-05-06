الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

"خارجية النواب" تحذر من اجتياح جيش الاحتلال لرفح الفلسطينية: "عواقبها خطيرة"

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة حنان عبده عمار

استنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بشأن شن الهجوم على رفح الفلسطينية القريبة من الحدود المصرية، مؤكدة أن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية سينتج عنها عواقب خطيرة للغاية.

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شن عملية عسكرية في منطقة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مأساة شديدة

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن شن عملية عسكرية في منطقة رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مأساة شديدة، خاصة مع وجود أكثر من مليون ونصف فلسطيني، مؤكدة أن اجتياح جيش الاحتلال لرفح الفلسطينية يعتبر إعلانًا رسميًا عن تنفيذ مذبحة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي يتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية التي حذرت من شأن هذا الأمر.

وأكدت النائبة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة التهجير القسري، مضيفة: "لن يفلح الاحتلال الإسرائيلي في ذلك، وسيظل الشعب الفلسطيني الشقيق صامدا مهما كلفه الأمر".

وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار على الشعب الفلسطيني، ومعاقبة إسرائيل على عدم التزامها بقرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار. 

بمجلس النواب جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب العدوان الإسرائيلى

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