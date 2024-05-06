"أبو مازن"يرحب بنجاح الجهود المصرية ـ القطرية لوقف إطلاق النار بغزة

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما عبر عن ارتياحه للاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان ويأمل بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع.

وطالب عباس من المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" بنبأ عاجل لها.