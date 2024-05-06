الإثنين 06 مايو 2024
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هدنة غزة.. الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودًا إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة

غزة
غزة

أعلن مصدر رفيع المستوى عن أن الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودًا إيجابية من الطرفين ويكثف اتصالاته للتهدئة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "إكسترا نيوز".

المساعي المصرية للتوصل لهدنة 

جدير بالذكر أن حماس أعلنت عن أن هنية يبلغ رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار.

الهدنة في غزة


كما أفادت حركة حماس بأن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أبلغ رئيس المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار.

مصدر أمني رفيع المستوى اكسترا نيوز التهدئة في غزة قناة اكسترا نيوز

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